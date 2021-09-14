Схема движения временно изменится на 1-й Квесисской улице с 20 сентября

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Движение транспорта по 1-й Квесисской улице временно ограничат с 20 по 22 сентября. Автомобилистам придется планировать иной маршрут из-за проведения там инженерных работ.

В указанные дни машины круглосуточно не смогут проезжать по одной полосе дороги рядом с домом 10б по улице Нижняя Масловка.

Нынешнее количество полос при этом будет сохранено, так как рабочие городских служб временно расширят дорогу и ликвидируют парковочные места.

Движение по одной полосе на вышеуказанном участке будет также круглосуточно ограничено с 23 сентября по 5 ноября, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что схема движения временно изменится в трех столичных округах с 20 сентября.

Так, по 30 октября в Рязанском районе будет ограничено движение на участках дублера Рязанского проспекта, местного проезда и 2-й Институтской улицы.

Кроме того, движение на Ярославском шоссе и проспекте Мира в районе развязки на пересечении с Северо-Восточной хордой будет ограничено до 20 декабря из-за дорожных работ.