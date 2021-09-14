Необходимые резервы топлива и мощностей подготовили в Москве к зиме

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Ресурсоснабжающие компании запаслись в Москве достаточным количеством топлива и мощностей в рамках подготовки столицы к зимнему сезону. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

— В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, — заявил он.

По его словам, тщательная подготовка позволит обеспечить зимой в Москве стабильное развитие инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда и объектов социального назначения.

Так, резерв топлива в городе составляет 48 процентов, запасы газа — 23 процента, воды — 53 процента. Резервы электросетей и водоотведения составляют 19 и 41 процент соответственно.

Кроме того, чтобы обеспечить горожан всеми необходимыми ресурсами в городе к зиме, подготовили 365 тысяч тонн угля, 378 тысяч тонн мазута и 24,9 тысячи тонн дизеля.

Для предотвращения нештатных ситуаций в состоянии готовности в столице пребывают 1,4 тысячи аварийных бригад, подытожил заммэра.