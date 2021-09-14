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Доктор Мясников предупредил о риске снижения давления при инсульте

Михаил Алимов

Общество
Доктор Мясников предупредил о риске снижения давления при инсульте
Фото: Youtube / Россия 1

Если врач при инсульте начнет снижать давление у пациента, существует большая вероятность его смерти. Об этом во вторник, 14 сентября, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

— Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека. Врач имеет право снизить давление не больше, чем на двадцать процентов от исходного, не больше, и то в течение определенного времени, — рассказал он.

При снижении давления с помощью препаратов у больного падает перфузионное давление в мозге и других внутренних органах. Из-за этого очень высока вероятность смерти пациента.

По словам специалиста, ни в коем случае нельзя снижать давление. Он считает, что лучше не навредить неправильными действиями больному. При этом оказать помощь при инсульте необходимо в течение трех часов, передает ФАН.

До этого ученые на основе данных центров по контролю и профилактике заболеваний в США пришли к выводу, что употребление конопли повышает риск инфаркта миокарда в два раза. Наблюдения показали, что вероятность сердечного приступа увеличивалась вне зависимости от того, как исследуемые принимали наркотическое вещество — в форме сигарет, вейпов или с едой.

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