В нескольких районах столицы создали площадки нового типа для прогулок с собаками

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Современные площадки для прогулок с собаками появились в четырех районах Москвы. Теперь горожане смогут гулять с питомцами в Можайском и Лосиноостровском районах, в Ясеневе, а также в Северном Медведкове. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, новые оборудованные территории для выгула животных были построены в рамках программы мэра Москвы Сергея Собянина «Мой район».

Концепция площадок разрабатывалась при участии специалистов из Российской кинологической федерации и экспертов Союза кинологических организаций РФ.

— Около 1,2 миллиона домохозяйств в столице держат собак, причем их число постоянно увеличивается. А обустроенных площадок всего примерно 700 на весь город, — рассказала заммэра.

Она добавила, что 63 процента опрошенных москвичей отмечают, что у них нет площадок для выгула собак в шаговой доступности от мест проживания. Кроме того, 45 процентов жителей столицы не пользуются такими зонами, потому как они находятся в неудовлетворительном состоянии.

При разработке площадок нового типа специалисты учитывали не только комфорт питомцев и их хозяев, но и эстетику. При возведении этих зон предпочтение отдавалось экологичным материалам.

Наталья Сергунина уточнила, что новые площадки напоминают мини-парки: там есть озеленения, газоны, навесы от непогоды и скамейки.

Так, например, общая площадь зоны для выгула собак, которая расположена в Лосиноостровском районе, составляет более 1,5 тысячи квадратных метров.

В Можайском районе местные жители теперь смогут проводить время с питомцами на площадке в 526 квадратных метров.

В Ясеневе размер площадки достигает 545 квадратных метров.

В Северном Медведкове, в свою очередь, специалисты возвели целый парк для выгула животных. Там появились функциональные зоны для дрессировки собак и комфортных прогулок.

Часть оборудования во всех новых зонах выполнена из экоматериалов, которые являются безопасными для горожан и их четвероногих друзей, подытожила заммэра.