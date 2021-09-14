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«Ребенок должен болеть»: доктор Комаровский объяснил, нужно ли поднимать иммунитет детям

Анна Михалюк

Общество
«Ребенок должен болеть»: доктор Комаровский объяснил, нужно ли поднимать иммунитет детям
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Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как проверить, снижен иммунитет у ребенка или нет.

По его словам, сейчас по телевидению и в СМИ многочисленные разговоры про иммунитет и его снижение обусловлены тем, что кому-то надо продавать лекарства, которые якобы повышают иммунитет.

— Большинство из них – это «Фуфломицины», то есть, лекарства с недоказанной эффективностью. Нужно понимать, что любое средство, которое может повышать или понижать иммунитет – это очень серьезные препараты с огромным количеством побочных эффектов, - рассказывает доктор в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Врач напоминает, что ребенок, который ходит в детский сад, в норме должен болеть от 6 до 12 раз в год.

— Это говорит не только о том, что человек болеет, но и о том, что он выздоравливает. Главный признак пониженного иммунитета, с которым надо что-то делать, это когда любой чих дает осложнения. Но если человек болеет и выздоравливает, у него нормальный иммунитет, — считает врач.

Для того, чтобы определить, все ли в порядке с защитными свойствами организма, необходимо обратиться к семейному доктору и сдать анализ крови, а не заниматься самооздоровлением.

Ранее доктор Комаровский заявил об опасности ватных палочек, которые родители используют для чистки ушей детям.

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