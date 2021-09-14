Более 170 машино-мест в домовых паркингах арендовали москвичи с начала года

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С начала текущего года собственники квартир в Москве арендовали у города 173 парковочных места в подземных придомовых паркингах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время жителям города все еще доступны для аренды свыше 650 машино-мест на парковках по 13 адресам Москвы (в районах Ломоносовский, Крылатское, Южное Медведково, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Филевский Парк, Чертаново Северное, Куркино и Нижегородский).

Стоимость аренды парковочного места для автомобиля зависит от площади паркуемого объекта и его локации. Для отдельных категорий граждан в Москве также предусмотрен льготный тариф.

Так, например, стоимость аренды одного «квадрата» парковочного места в пределах Бульварного кольца стоить 8,7 тысячи рублей в год.

Самая дешевая аренда (360 рублей за квадратный метр в год) предусмотрена для пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подытожил, что арендованные с начала текущего года машино-места находятся в семи округах города. Больше всего машино-мест (88) было арендовано на северо-западе столицы. Самое дорогое парковочное место в 2021 году арендовали на улице Милашенкова. Машино-место общей площадью 21,3 тысячи квадратных метров стоило 69 тысяч рублей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.