ДТП с участием автомобиля и электросамоката произошло на юге Москвы
На юге столицы столкнулись автомобилист и водитель электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта во вторник, 14 сентября.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в районе дома 23 по улице Павла Андреева.
— Перекрыто движение по улице Павла Андреева в сторону 1-го Щипковского переулка. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
Еще одно ДТП произошло в этот же день на востоке Москвы. Недалеко от дома 3, корпус 3, улице Молдагуловой водитель иномарки наехал на женщину с подростком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 13-летнего мальчика госпитализировали с травмами.