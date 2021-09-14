ДТП с участием автомобиля и электросамоката произошло на юге Москвы

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Россия, Москва, улица Павла Андреева, 23 Карта всех событий

На юге столицы столкнулись автомобилист и водитель электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта во вторник, 14 сентября.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в районе дома 23 по улице Павла Андреева.

— Перекрыто движение по улице Павла Андреева в сторону 1-го Щипковского переулка. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло в этот же день на востоке Москвы. Недалеко от дома 3, корпус 3, улице Молдагуловой водитель иномарки наехал на женщину с подростком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 13-летнего мальчика госпитализировали с травмами.