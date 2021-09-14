Автомобилист сбил женщину с ребенком на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Молдагуловой Карта всех событий

На востоке Москвы водитель иномарки наехал на женщину с подростком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД во вторник, 14 сентября.

Инцидент произошел недалеко от дома 3, корпус 3, на улице Молдагуловой. Водитель автомобиля Daewoo не успел остановиться перед зеброй, по которой проезжую часть переходили женщина и 13-летний мальчик. В результате наезда ребенок получил травмы. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Мама мальчика от госпитализации отказалась.

— Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, — говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Аналогичный случай произошел накануне на территории района Котловка. Там водитель автомобиля наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Всего на прошедшей неделе в столице зарегистрировали 175 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых 10 человек погибли и 185 получили травмы различной степени тяжести. При этом 60 ДТП были связаны с наездом на пешеходов, из них 26 — в зоне действия пешеходного перехода.