Автомобилист сбил женщину с двумя детьми на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, Нагорная улица, 37 Карта всех событий

На территории района Котловка водитель автомобиля наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в понедельник, 13 сентября.

ДПТ произошло недалеко от дома 37 на улице Нагорной. В пресс-службе отметили, что информация о пострадавших, а также все обстоятельства инцидента уточняются.

— На месте работают оперативные службы. Движение транспорта в районе ДТП осуществляется по встречной полосе. Просим водителей объезжать место аварии, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП в понедельник, 13 сентября, произошло на севере Москвы. Автомобиль службы такси сбил двух пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта.

Всего на прошедшей неделе в столице зарегистрировали 175 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых 10 человек погибли и 185 получили травмы различной степени тяжести. При этом 60 ДТП были связаны с наездом на пешеходов, из них 26 — в зоне действия пешеходного перехода.