Путин сообщил о переходе на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении

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Президент России Владимир Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль.

— Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции, — говорится в сообщении.

До этого Путин встретился с президентом Сирии Асадом в Москве.Российский лидер поздравил сирийского президента с успешными для него результатами выборов и прошедшим днем рождения. Путин заявил, что народ Сирии доверяет Асаду и, несмотря на все сложности и трагедии в государстве, связывает восстановление и возвращение к нормальной жизни именно с ним