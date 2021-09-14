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Лабораторию по производству наркотиков ликвидировали в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия
Лабораторию по производству наркотиков ликвидировали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба МВД

В Московской области пресекли деятельность подпольной лаборатории, в которой изготовилась наркотики в промешенных масштабах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 14 сентября.

Нелегальное производство злоумышленники наладили в ангаре на территории деревни Семеновское Дмитровского района. Полицейские обнаружили в помещении три химических реактора, а также лабораторное оборудование, которое позволяло изготавливать запрещенные вещества в промышленных масштабах.

Помимо этого, в помещении хранилось более 300 канистр с различными реактивами и свыше 19 килограммов порошка белого цвета. Химическая экспертиза показала, что порошком являлось наркотическое средство — мефедрон.

Видео: Пресс-служба МВД

— На месте происшествия оперативниками задержаны четверо уроженцев стран ближнего зарубежья, которые обеспечивали безостановочную работу криминального производства, — цитируют «МВД Медиа» слова Ирины Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Решения суда подозреваемые будут дожидаться под стражей.

В начале сентября подмосковная полиция задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в торговле наркотиками. Во время обыска у него изъяли около одного килограмма амфетамина.

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