Около одного килограмма амфетамина изъяли у наркоторговца вПодмосковье

Фото: Скриншот видео МВД

Подмосковная полиция задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в торговле наркотиками. Об этом в понедельник, 6 сентября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, злоумышленника задержали рядом с деревней Бухарево (городской округ Солнечногорск — прим. «ВМ»), в лесном массиве недалеко от указанного населенного пункта он делал «закладки». В своих тайниках мужчина спрятал около одного килограмма амфетамина.

— Со слов задержанного, наркотические средства он приобретал в теневом сегменте интернета, после чего распространял через тайники на территории Московской области, — заключила Петрова.

Видео: МВД по МО

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В августе подмосковные полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. При личном досмотре в сумке подозреваемого полицейские нашли сверток с тремя полимерными пакетами с кристаллическим веществом светлого цвета общим весом около 300 граммов.

Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством N-метилэфедроном. Задержанный пояснил, что приобрел данное вещество в теневом сегменте интернета для последующего сбыта через тайники-закладки на территории Московского региона.