Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Подмосковье

Фото: СК РФ

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Об этом в пятницу, 13 августа, рассказали в подмосковном главке Министерства внутренних дел РФ.

При личном досмотре в сумке подозреваемого полицейские нашли сверток с тремя полимерными пакетами с кристаллическим веществом светлого цвета общим весом около 300 граммов. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – N-метилэфедроном.

Задержанный пояснил, что приобрел данное вещество в теневом сегменте интернета для последующего сбыта через тайники-закладки на территории Московского региона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Суд санкционировал арест подозреваемого, сообщает «МВД Медиа».

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак» на поле размером в десять соток вблизи деревни Плешкино подмосковные полицейские нашли более 200 кустов дикорастущей конопли. Вес скошенных кустов каннабиса составил около 30 килограммов. Весь наркотик сожгли.

В июле начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщала о плантации марихуаны, найденной на месте бывшего питомника в Подмосковье. Правоохранители изъяли 23 горшка с растениями, а также полторы тысячи засушенных кустов общим весом около десяти килограммов.