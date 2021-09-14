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День оружейника отметят в Музее Победы

Ольга Маркова

Развлечения
День оружейника отметят в Музее Победы
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы 19 сентября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздновании Дня оружейника. Мероприятия текущего года посвящены 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова.

Программа в музее стартует с мастер-класса по сборке и разборке оружия. Также будет организован лазерный тир.

В рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы» в Зале Полководцев состоится концерт, где прозвучат любимые песни: «Баллада о матери» и «Баллада о солдате». Учащиеся прочтут стихотворения Владимира Высоцкого «Братские могилы» и «Буревестник» Казимира Лейно.

В течение дня все посетители музея смогут увидеть выставку боевых трофеев, найденных поисковым объединением «Тризна». В экспозиции представлены реликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областях. Гости смогут подержать в руках реальные пистолеты-пулеметы и винтовки того времени: карабин и винтовку системы Мосина, ППШ-41, ППС-43, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», пистолеты Наган и ТТ.

В зале Конев посетители музея смогут увидеть кинофильмы «Последний штурм» писателя и историка Алексея Исаева из цикла «На пути к Великой Победе», «Береговые батареи» и «Идеальный штурм: от Вислы до Одера», который расскажет о том, как проходило наступление, какие были у него особенности.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

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