Пьяный гость столицы до смерти изрезал ножом случайного прохожего

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Большой Краснохолмский мост Карта всех событий

Полиция задержала 22-летнего уроженца Иркутской области, который подозревается в убийстве пенсионера. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 13 сентября 2021 года молодой человек гулял по столичным улицам в состоянии алкогольного опьянения. На пешеходной зоне Большого Краснохолмского моста у него возник конфликт с 66-летним случайным прохожим, в ходе которого он достал нож и нанес пожилому человеку множественные ножевые ранения в область головы и туловища. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний парень, приехавший в столицу из Иркутской области.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — пояснила Юлия Иванова.

В понедельник, 13 сентября, еще одного молодого человека задержали в Западном административном округе Москвы. 20-летний парень напал в подъезде на женщину, избил ее и попытался изнасиловать. В скором времени ему предъявят обвинение и определят для него меру пресечения.