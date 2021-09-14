Елена Малышева объяснила, как восстановить память после коронавируса

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, как восстановить память после перенесенного коронавируса. Обычно с последствиями в виде слабости, ухудшения памяти и утомляемости сталкиваются около 20 процентов пациентов, то есть каждый пятый заболевший. Это связано, главным образом, с повреждающим механизмом при COVID-19.

— Пневмония при коронавирусе возникает из-за микротромбозов. То же самое происходит и во всех мелких сосудах. Микротромбозы формируются в течение заболевания. Но это не те тромбы, которые вызывают инсульты, это крошечные повреждения, но их много. Этого недостаточно, чтобы убить вас или инвалидизировать, но достаточно, чтобы мозг стал неправильно работать, — объясняет Малышева в эфире программы «Жить здорово».

Она рассказывает, что из-за микротромбозов повреждается вещество, которое питает нейроны, и из-за этого нарушаются нейронные связи. Если их становится меньше, мозг начинает хуже работать. Чтобы восстановить функции в полном объеме, необходимо питать мозг кровью при помощи физических нагрузок.

— Надежды многих людей, что они получат лекарства и станут здоровее прежнего. Но этого не будет. Необходимо давать мозгу посильную кардионагрузку. Нужно насыщать клетки кислородом. Чем больше кровью вы прокачаете мозг, тем больше продуктов интоксикации оттуда выйдет. Тренировка клеток заставит мозг работать, — объясняет врач.

Во вторник, 14 сентября, в России зафиксировано более 17 тысяч заболеваний.