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В России за сутки выявили 17 837 новых случаев коронавируса

Михаил Алимов

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 17 837 новых случаев коронавируса
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В России за сутки выявили 17 837 новых заболевших COVID-19. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает «Оперштаб Москвы».

В России за сутки выявили 17 837 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

При этом у 6,5 процента не обнаружены клинические проявления болезни. Медики вылечили 15 907 пациентов. Не удалось спасти 781 заболевшего.

В России за сутки выявили 17 837 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Таким образом, за все время пандемии в России заболели 7 176 085 человек. Из них умерли 194 249, а вылечились 6 418 033 пациента, передает «Оперштаб».

До этого сообщалось, что международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации США планируют провести 22 сентября. Соединенные Штаты намерены пригласить Россию и Китай.

10 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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