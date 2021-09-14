США собираются пригласить на всемирный саммит по борьбе с пандемией Россию и Китай

Фото: Минобороны РФ

США намерены пригласить Россию и Китай на международный саммит по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил портал Axios, ссылаясь на источники.

О том, что американский президент Джо Байден запланировал провести саммит стало известно 9 сентября. На тот момент Соединенные Штаты уже уведомили некоторые страны о своих планах, но официальные приглашения пока не разослали. Саммит хотят приурочить к заседаниям Генеральной Ассамблеи ООН, намеченным на предпоследнюю неделю сентября.

Затем 13 сентября Белый дом разослал приглашения на предстоящий саммит — он состоится 22 сентября и будет посвящен борьбе с пандемией и вопросам глобальной вакцинации от коронавируса.

— Участники огласят конкретные действия и поставят перед собой амбициозные цели, необходимые для достижения этой задачи, а также для подготовки мира к будущим угрозам безопасности здравоохранения, — приводит сообщение администрации президента одно из американских изданий.

10 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».