Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Международный саммит по борьбе с COVID-19 пройдет 22 сентября

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Международный саммит по борьбе с COVID-19 пройдет 22 сентября
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации планируют провести 22 сентября. Об этом говорится в понедельник, 13 сентября, в приглашении Белого дома.

Во время встречи президент США Джо Байден выступит с обращением к главам правительств, государств и организаций с призывом «скоординировать усилия, чтобы положить конец пандемии COVID-19».

— Участники огласят конкретные действия и поставят перед собой амбициозные цели, необходимые для достижения этой задачи, а также для подготовки мира к будущим угрозам безопасности здравоохранения, — приводит сообщение газета The Washington Post.

10 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Читайте также:
КоронавирусДжо БайденВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте