Международный саммит по борьбе с COVID-19 пройдет 22 сентября

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Международный саммит по борьбе с пандемией и по вопросам глобальной вакцинации планируют провести 22 сентября. Об этом говорится в понедельник, 13 сентября, в приглашении Белого дома.

Во время встречи президент США Джо Байден выступит с обращением к главам правительств, государств и организаций с призывом «скоординировать усилия, чтобы положить конец пандемии COVID-19».

— Участники огласят конкретные действия и поставят перед собой амбициозные цели, необходимые для достижения этой задачи, а также для подготовки мира к будущим угрозам безопасности здравоохранения, — приводит сообщение газета The Washington Post.

10 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».