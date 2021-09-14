Фестиваль фильмов об искусстве пройдет в Третьяковской галерее

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственная Третьяковская галерея с 16 по 19 сентября приглашает посетителей на ежегодный фестиваль фильмов об искусстве — The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL.

В кинозале Инженерного корпуса зрители увидят новые игровые и документальные ленты. Кроме кинопоказов в рамках фестиваля проходят встречи с режиссерами, обсуждения фильмов кино- и арт-критиками.

Фестиваль стартует с немецкого фильма «Внутри Уффици». У зрителей будет уникальная возможность увидеть скрытую жизнь одного из старейших музеев мира. Здесь собрана прекрасная коллекция искусства Ренессанса, но чтобы лучше понять, как устроен Уффици, авторы фильма расскажут не только о работах Сандро Боттичелли, но и о людях, которые работают в галерее.

На следующий день, 17 сентября, посетителям представят американский фильм «Утраченный Леонардо». Документальный фильм посвящен самой таинственной картине Леонардо да Винчи «Спаситель мира». История картины, которая вызвала восторг, скандал и судебные иски.

В выходные дни, 18 и 19 сентября, гости Третьяковки смогут увидеть три фильма: испанский «Вы меня слышите?» с виртуальным мастер-классом Жауме Пленса, который дает возможность наблюдать за процессом создания скульптур; «Парижские каллиграммы», где в архивных документальных кадрах и графических работах режиссера ленты Оттингер на экране оживают Сен-Жермен и Латинский квартал, литературные кафе и лавки букинистов, лидеры парижской богемы и политические демонстрации; российский фильм «Харджиев. Последний русский футурист». Картина Лилии Вьюгиной расскажет о крупнейшем знатоке русского авангарда. К концу жизни он решил уехать и перевезти свою коллекцию и архив в Голландию. В итоге — личная драма, смерть жены и коллекция, распыленная по миру.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте галереи.