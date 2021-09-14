Центр «Моя карьера» пригласил москвичей на тренинги по трудоустройству

Фото: Пресс-служба центра «Моя карьера»

Центр занятости «Моя карьера» пригласил москвичей на уроки по эффективному трудоустройству.

Так, например, на занятии «Как взять ответственность за свои дела?» москвичи смогут разобраться в себе и своих желаниях, а также научатся трактовать все препятствия на своем пути как возможности для развития. Урок состоится 17 сентября.

На вебинаре «Видеорезюме» слушатели научатся готовить тексты для создания видеопрезентации, а также освоят несколько эффективных способов представить себя работодателю. Занятие запланировано на 20 сентября.

На уроке «Как реагировать на сложные вопросы на собеседовании», который пройдет 21 сентября, ученики научатся управлять своим спокойствием в стрессовой ситуации и держаться уверенно во время разговора с потенциальным начальством.

На тренинге «Эмоции как ресурс» (28 сентября) москвичи познакомятся с некоторыми психологическими техниками, которые прокачают их выносливость и стрессоустойчивость.

На уроке «Как найти работу через социальные сети», который пройдет 30 сентября, горожане узнают о методиках представления собственного бренда в медиапространстве.

На официальном сайте мэра Москвы подытожили, что все услуги в центре занятости оказываются бесплатно. Посетить какое-либо из онлайн-занятий можно по предварительной записи.

До этого, 7 сентября, центр «Моя работа» пригласил начинающих предпринимателей на обучение. Служба занятости включает 57 отделов трудоустройства, 52 из которых находятся в офисах «Мои документы». Расширенный набор услуг можно получить во флагманских центрах, которые расположены по адресам улица Шаболовка, дом 48, и улица Щепкина, дом 38, строение 1. Специализированный центр занятости «Моя карьера», находящийся в доме 1, строение 1, по улице Сергия Радонежского, оказывает помощь жителям столицы старше 50 лет, людям с инвалидностью, а также мамам в декрете и молодежи.