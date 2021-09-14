Народный календарь. Почему нельзя ничего покупать 15 сентября

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15 сентября Православная церковь почитает память мученика Маманта, матери его Руфины и отца Федота. Покупки, которые вы планировали в этот день, следует перенести на другую дату. Все, что вы купите пятнадцатого сентября, не прослужит вам долго, вещи будут бесполезными и быстро сломаются.

Займитесь благотворительностью. Если у вас не получается это сделать из-за разных причин, хотя бы не отказывайте в помощи тем, кто ее просит.

Приметы погоды:

Если день ясный, осень теплая будет.

Если закат красного цвета, скоро будет мороз.

Безветренная погода и обилие росы — к ясной и теплой осени.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя ничего покупать 15 сентября

Праздники:

Международный день демократии

ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник, как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Ведь демократия — это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира.

День работников санитарно-эпидемиологической службы России

Неофициальный профессиональный праздник 15 сентября отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Не имея своего официально утверждённого профессионального праздника, работники СЭС отмечают его в День образования санитарно-эпидемиологической службы. Произошло это событие 15 сентября 1922 года.

События:

Произошла первая в истории мировых войн танковая атака

В ходе крупномасштабной наступательной операции англо-французских войск против германских соединений на французском театре Первой мировой войны в битве у деревни Флер близ реки Соммы 15 сентября 1916 года впервые в мире была проведена танковая атака, в которой было задействовано 49 боевых машин модели Mk.1.

Но из-за низкой технической надёжности этих танков в атаке участвовало только 18 боевых машин, остальные вышли из строя из-за неполадок или застряли в болоте. Тем не менее, участвовавшие в сражении танки смогли продвинуться вглубь обороны на 5 км за 5 часов. Причём потери англичан в этой наступательной операции оказались в 20 раз меньше обычных.

На трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер «Ту-104»

Первым самолетом, который по директивам XX съезда КПСС внедрялся в эксплуатацию на магистральных воздушных линиях СССР, был реактивный самолет «Ту-104». Его выход на трассы потребовал коренной перестройки работы практически всех служб, качественных изменений в эксплуатации самолетов, двигателей и наземного оборудования, разработки и применения новых форм и методов труда на авиапредприятиях. Еще в период эксплуатационных испытаний самолета «Ту-104» были обучены летные экипажи, инженерный состав и технические бригады по обслуживанию этого самолета.

15 сентября 1956 года самолет «Ту-104» совершил первый регулярный рейс с пассажирами по трассе Москва-Иркутск. Через 7 часов 10 минут летного времени, преодолев (с посадкой в Омске) 4570 км, самолет приземлился в Иркутске. Лайнер пилотировал экипаж под руководством Е.П.Барабаша.

День рождения экологической организации «Гринпис»

15 сентября 1971 года — день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний — считается днем создания (днем начала деятельности) международной экологической организации «Гринпис».

Финансируется организация и ее отделения исключительно за счет личных добровольных пожертвований сторонников движения в мире. Главным руководящим органом является Совет «Гринпис», состоящий из представителей всех офисов организации, которые существуют более чем в 40 странах мира. В их число входит «Гринпис» России, созданный в 1992 году.

Родились:

1254 — Марко Поло (ум. 1324), итальянский купец и путешественник.

1613 — Франсуа де Ларошфуко (ум. 1680), французский писатель-моралист, герцог и пэр Франции, участник Фронды.

1789 — Джеймс Фенимор Купер (ум. 1851), американский писатель («Последний из могикан», «Зверобой», «Следопыт»).

1890 — Агата Кристи (ум. 1976), английская писательница, «королева детектива».

1941 — Юрий Норштейн, художник-мультипликатор, народный артист России.

1946 — Оливер Стоун, американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, обладатель трёх «Оскаров».

1953 — Александр Мясников, российский учёный-медик, телеведущий.

Именины отмечают: Богдан, Михаил, Федот, Иван, Юлиан, Степан, Леонид, Павел, Ксения, Серафима.