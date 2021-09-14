Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Почему нельзя ничего покупать 15 сентября

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему нельзя ничего покупать 15 сентября
Фото: Pexels

15 сентября Православная церковь почитает память мученика Маманта, матери его Руфины и отца Федота. Покупки, которые вы планировали в этот день, следует перенести на другую дату. Все, что вы купите пятнадцатого сентября, не прослужит вам долго, вещи будут бесполезными и быстро сломаются.

Займитесь благотворительностью. Если у вас не получается это сделать из-за разных причин, хотя бы не отказывайте в помощи тем, кто ее просит.

Приметы погоды:

Если день ясный, осень теплая будет.

Если закат красного цвета, скоро будет мороз.

Безветренная погода и обилие росы — к ясной и теплой осени.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя ничего покупать 15 сентября

Праздники:

Международный день демократии

ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник, как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Ведь демократия — это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира.

День работников санитарно-эпидемиологической службы России

Неофициальный профессиональный праздник 15 сентября отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Не имея своего официально утверждённого профессионального праздника, работники СЭС отмечают его в День образования санитарно-эпидемиологической службы. Произошло это событие 15 сентября 1922 года.

События:

Произошла первая в истории мировых войн танковая атака

В ходе крупномасштабной наступательной операции англо-французских войск против германских соединений на французском театре Первой мировой войны в битве у деревни Флер близ реки Соммы 15 сентября 1916 года впервые в мире была проведена танковая атака, в которой было задействовано 49 боевых машин модели Mk.1.

Но из-за низкой технической надёжности этих танков в атаке участвовало только 18 боевых машин, остальные вышли из строя из-за неполадок или застряли в болоте. Тем не менее, участвовавшие в сражении танки смогли продвинуться вглубь обороны на 5 км за 5 часов. Причём потери англичан в этой наступательной операции оказались в 20 раз меньше обычных.

На трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер «Ту-104»

Первым самолетом, который по директивам XX съезда КПСС внедрялся в эксплуатацию на магистральных воздушных линиях СССР, был реактивный самолет «Ту-104». Его выход на трассы потребовал коренной перестройки работы практически всех служб, качественных изменений в эксплуатации самолетов, двигателей и наземного оборудования, разработки и применения новых форм и методов труда на авиапредприятиях. Еще в период эксплуатационных испытаний самолета «Ту-104» были обучены летные экипажи, инженерный состав и технические бригады по обслуживанию этого самолета.

15 сентября 1956 года самолет «Ту-104» совершил первый регулярный рейс с пассажирами по трассе Москва-Иркутск. Через 7 часов 10 минут летного времени, преодолев (с посадкой в Омске) 4570 км, самолет приземлился в Иркутске. Лайнер пилотировал экипаж под руководством Е.П.Барабаша.

День рождения экологической организации «Гринпис»

15 сентября 1971 года — день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний — считается днем создания (днем начала деятельности) международной экологической организации «Гринпис».

Финансируется организация и ее отделения исключительно за счет личных добровольных пожертвований сторонников движения в мире. Главным руководящим органом является Совет «Гринпис», состоящий из представителей всех офисов организации, которые существуют более чем в 40 странах мира. В их число входит «Гринпис» России, созданный в 1992 году.

Родились:

1254 — Марко Поло (ум. 1324), итальянский купец и путешественник.

1613 — Франсуа де Ларошфуко (ум. 1680), французский писатель-моралист, герцог и пэр Франции, участник Фронды.

1789 — Джеймс Фенимор Купер (ум. 1851), американский писатель («Последний из могикан», «Зверобой», «Следопыт»).

1890 — Агата Кристи (ум. 1976), английская писательница, «королева детектива».

1941 — Юрий Норштейн, художник-мультипликатор, народный артист России.

1946 — Оливер Стоун, американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, обладатель трёх «Оскаров».

1953 — Александр Мясников, российский учёный-медик, телеведущий.

Именины отмечают: Богдан, Михаил, Федот, Иван, Юлиан, Степан, Леонид, Павел, Ксения, Серафима.

Читайте также:
Народный календарьнародные приметы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте