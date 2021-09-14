Названы пять главных плюсов механической коробки передач

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Повышенный контроль автомобиля, экономия топлива, более уверенное поведение на бездорожье, дешевизна и простота в обслуживании — такими достоинствами обладают автомобили с механической трансмиссией. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Он отметил, что автомобиль с МКПП будет предпочтительнее для автомобилистов, желающих «чувствовать» машину.

— Механическая коробка передач дает возможность полностью контролировать процесс вождения. В этом плане она намного удобнее «автомата» для человека, который хочет не просто управлять машиной, но и «чувствовать» ее, — рассказал эксперт.

Специалист также подчеркнул, что автомобиль с механической трансмиссией лучше ведет себя на бездорожье.

В финансовом плане МКПП тоже выгоднее, отметил Баканов.

— Механическая коробка передач позволяет экономить топливо. Кроме того, она проста, довольно надежна и дешевле в обслуживании, — рассказал эксперт.

При этом собеседник «ВМ» спрогнозировал, что автомобили с АКПП скоро начнут вытеснять «механику» с рынка. Это произойдет из-за большего удобства «автомата», а также роста популярности беспилотников и изменения экологических норм, заключил Баканов.

Фирма Hyndai в следующем году планирует отказаться от механической коробки передач в автомобилях Hyundai Accent (в России эта модель известна под названием Hyundai Solaris) на рынке США. Accent будет производиться в версии с вариатором.