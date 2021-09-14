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Музей Пушкина показал «Новые поступления в собрание»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Пушкина показал «Новые поступления в собрание»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку «Новые поступления в собрание». За год в коллекцию музея поступило более 700 предметов. Из них посетители в экспозиции увидят более ста экспонатов: живопись, графика, книги, мебель, документы, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства и предметы китча.

Среди представленных даров гости музея увидят живописное полотно В. А. Тропинина с изображением Н. П. Наумова, чиновника Провиантского департамента, тайного советника, современника и знакомого А. С. Пушкина.

Основу музейного собрания составляет пушкиниана. Она пополнилась ценными культурно-историческими памятниками: рисунком 1824 года, который можно считать первой известной иллюстрацией к поэме «Опасный сосед».

Редкие экспонаты — произведения в технике эстампа. Это литография 1837 года «Пролом короля Стефана Батория в Псковской городовой стене» — один из девяти листов «Галереи видов города Пскова и его окрестностей, снятых с натуры», которые печатались с приложением сопроводительных текстов.

Скульптурную пушкиниану пополнил мраморный бюст Данте Алигьери работы неизвестного автора XIX века.

Коллекция декоративно-прикладного искусства пушкинской эпохи пополнилась произведениями из бронзы, фарфора, тканей, кости и дерева. Особую значимость имеют два бронзовых канделябра русской работы 1830-х годов.

Выставка открыта до 17 октября, сообщается на сайте музея.

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