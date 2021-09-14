Более 1,4 тысячи операций на спину провели в больнице имени Ворохобова за год

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Более 1,4 тысячи операций выполнили врачи больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова в ее спинальном нейрохирургическом центре с 10 сентября 2020 года.

Этот показатель в два раза превышает результаты прошлого года. Таких результатов удалось добиться благодаря модернизации пространства больницы и обновлению оборудования.

По словам заместителя руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексея Токарева, каждый месяц в больнице проводится до 150 операций повышенной сложности на позвоночник.

Благодаря капитальному ремонту в центре появились четыре современных блока для проведения операций.

В общей сложности для центра было закуплено 20 единиц современной медицинской техники. Так, например, горожане теперь смогут делать в больнице КТ-снимки позвоночника за одну минуту. Такой скорости процедуры удалось добиться благодаря уникальной роботизированной системе Artis Pheno.

Всего в спинальном центре 67-й больницы работают 10 нейрохирургов и восемь операционных медсестер, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

13 сентября новая поликлиника для детей и взрослых с женской консультацией открылась в столичном районе Щербинка.

Медицинское учреждение, которое расположено на Первомайской улице, соответствует всем современным стандартам.

По словам главного врача Щербинской городской больницы Елены Лисициной, площадь нового учреждения составляет свыше 11 тысяч квадратных метров.

Поликлиника рассчитана на 750 посещений за одну смену (500 взрослых москвичей и 250 детей).