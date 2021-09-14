Поликлиника для детей и взрослых открылась в Щербинке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новая поликлиника для детей и взрослых с женской консультацией открылась в столичном районе Щербинка.

Медицинское учреждение, которое расположено на Первомайской улице, соответствует всем современным стандартам.

По словам главного врача Щербинской городской больницы Елены Лисициной, площадь нового учреждения составляет свыше 11 тысяч квадратных метров.

Поликлиника рассчитана на 750 посещений за одну смену (500 взрослых москвичей и 250 детей).

В здании медучреждения появилось отделение лучевой диагностики и заработало первое эндоскопическое отделение.

Детская часть поликлиники располагается в правом крыле объекта. Взрослые пациенты будут обследоваться в левой части здания.

В детской поликлинике с юными горожанами будут работать педиатры и профильные специалисты. Там можно будет посетить массажный кабинет, сдать кровь, пройти обследование у невролога, гастроэнтеролог и других врачей.

В крыле для взрослых будут работать терапевты и специалисты узкого профиля. В новом учреждении взрослые пациенты смогут также сходить на массаж, позаниматься физкультурой в лечебном зале, посетить хирурга, уролога, офтальмолога и других.

В центральной зоне здания расположено отделение для лучевой диагностики. Оно будет принимать как взрослых, так и детей, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Возведение четырех новых зданий городских поликлиник планируется завершить до конца 2021 года в столице. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу улучшить инфраструктуру здравоохранения в городе.

Одно из медицинских учреждений появится на Полярной улице в районе Южное Медведково. Здесь построят детскую поликлинику на 320 пациентов в смену. Общая площадь здания составит восемь тысяч квадратных метров.