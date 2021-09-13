Андрей Бочкарев сообщил о завершении строительства четырех поликлиник до конца 2021 года

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Возведение четырех зданий городских поликлиник планируется завершить до конца 2021 года в столице. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу улучшить инфраструктуру здравоохранения в городе.

— До конца текущего года планируется построить четыре здания для поликлиник в разных районах столицы на 1370 посещений в смену суммарно, — заявил заммэра столицы.

Например, одно из медицинских учреждений появится на Полярной улице в районе Южное Медведково. Здесь построят детскую поликлинику на 320 пациентов в смену. Общая площадь здания составит восемь тысяч квадратных метров.

Также Андрей Бочкарев добавил, что другие корпуса предусмотрены в Алексеевском, Бескудниковском и Таганском районах Москвы.

Заместитель мэра подчеркнул, что специалисты уделяют особенное внимание возведению объектов здравоохранения как в границах «старой столицы», так и в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

В субботу, 11 сентября, во время открытия после комплексной реконструкции головного здания детской городской поликлиники № 130 Сергей Собянин решил расширить программу реконструкции городских поликлиник. Теперь программа капитального ремонта и модернизации затронет 200 городских медицинских учреждений.