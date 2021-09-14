Неизвестный вынес из квартиры москвича золотые украшения

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Россия, Москва, Большая Почтовая улица, 28 Карта всех событий

Из квартиры москвича в центре города похитили дорогостоящие золотые украшения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 14 сентября.

28-летний москвич рассказал, что неизвестный вынес из его квартиры, расположенной в доме 28, корпус 17, по улице Большой Почтовой, оставленные им золотые цепочку за 35 тысяч рублей и кольцо стоимостью 25 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Потерпевший не знает, как именно злоумышленнику удалось пробраться в квартиру. По его словам, преступление могло произойти в промежутке с 18 часов 5 сентября до 7 часов утра 6 сентября.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

На прошлой неделе «ВМ» писала о краже, которая произошла в подмосковной деревне. Там мужчина проник в чужой дом и украл ценности на сумму почти в миллион рублей. Правоохранители нашли подозреваемого и задержали. Им оказался 50-летний житель Воронежской области. У него изъяли часть похищенного и вернули владелице.