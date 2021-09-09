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Мужчина обокрал дачный дом в Подмосковье почти на миллион рублей

Михаил Алимов

Происшествия
Мужчина обокрал дачный дом в Подмосковье почти на миллион рублей
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Молоденово Карта всех событий

Мужчина проник в чужой загородный дом в подмосковной деревне и украл ценности на сумму почти в миллион рублей. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 9 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России Московской области.

Инцидент произошел в деревне Молоденово. Хозяйка приехала на дачу и обнаружила пропажу ценных вещей.

— Женщина сообщила, что из частного дома в деревне Молоденово похищены: фотоаппаратура, два ноутбука, наушники и флеш-накопитель. Сумма ущерба составила более 970 тысяч рублей, — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Позже правоохранители нашли подозреваемого и задержали. Им оказался 50-летний житель Воронежской области. У него изъяли часть похищенного и вернули владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

— Одинцовским городским судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — резюмировала Петрова.

В августе россиянам напомнили о профилактике краж в загородных и дачных домах. По мнению специалистов Росгвардии Московской области, единственным верным способом уберечь свою дачу или загородный дом от грабителей остается сигнализация.

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