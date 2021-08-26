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Россиянам напомнили о профилактике краж в загородных и дачных домах

Михаил Алимов

Общество
Россиянам напомнили о профилактике краж в загородных и дачных домах
Фото: Pixabay

Единственным верным способом уберечь свою дачу или загородный дом от грабителей остается сигнализация. Об этом сообщили специалисты Росгвардии Московской области.

— Современные технические средства позволяют зафиксировать тревожное извещение при проникновении любыми нестандартными способами, — рассказал замначальника управления вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по региону и полковник полиции Игорь Кирсанов.

По его словам, сигнализацию можно вывести на пульт охраны или группу быстрого реагирования. Он посоветовал обратить внимание и на систему видеонаблюдения. Она может транслировать происходящее на участке в прямом эфире. Это позволяет хозяину точно знать, что происходит на его собственности, даже когда владельца нет рядом, передает агентство «LIVE24».

В июле биолог Михаил Краснов рассказал «Вечерней Москве», что надо успеть сделать на даче в последний месяц лета. Землю на опустевших грядках надо перекопать, удобрить, а за тем, что еще растет, требуется глаз да глаз. Первый и главный враг огородников в августе — фитофтороз, а затем — различные виды гнили, причем гниль эта бывает очень разной и развивается в зависимости от погоды, отметил он и перечислил еще несколько опасностей, подстерегающих дачный огород в августе.

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