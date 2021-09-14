Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

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Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне Лефортовского тоннеля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта во вторник, 14 сентября.

В ведомстве уточнили, что авария случилась после пересечения магистрали с Красноказарменной улицей.

— Заняты две полосы движения в сторону пересечения с Головинской набережной, для движения свободна одна полоса, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В этот же день в районе дома 23 по улице Павла Андреева на юге столицы столкнулись автомобилист и водитель электросамоката. В результате аварии было перекрыто движение по улице Павла Андреева в сторону 1-го Щипковского переулка.