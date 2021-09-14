Более 60 москвичей из домов-интернатов начали работать в центрах госуслуг

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В более чем тридцати центрах госуслуг «Мои документы» начал работать 61 житель Москвы с ментальными особенностями. В настоящее время еще несколько таких кандидатов проходят собеседования.

На каждом этапе трудоустройства им помогают кураторы из домов-интернатов и центров госуслуг.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, новые сотрудники выполняют в офисах техническую работу. Например, они систематизируют документы по ячейкам и следят за наличием информационных бюллетеней на специальных стойках.

— Распределение обязанностей между новыми членами команды позволяет более опытным сотрудникам центров сосредоточиться на приеме посетителей, — добавила заммэра.

Основной задачей проекта является создание беспрепятственного пространства для жизни и работы людей с особенностями развития. Благодаря работе воспитанники домов-интернатов учатся коммуницировать с другими людьми, обеспечивать себя, а также приобретают уверенность в себе, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.