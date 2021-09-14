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Музей современной истории России представит работы китайских мастеров

Ольга Маркова

Развлечения
Музей современной истории России представит работы китайских мастеров
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей современной истории России представляет выставку «‎В беседке на запад от пруда», которая откроется в рамках пятого фестиваля китайской живописи Гунби в Москве. Посетители увидят работы китайских мастеров, работающих в технике реалистической живописной Гунби.

Более 130 произведений с разнообразными ботаническими и анималистическими сюжетами смогут оценить гости музея. На некоторых из них можно увидеть и человеческий силуэт. Однако главным героем картин является природа, человек лишь встроен в сюжет.

Наличие четких контуров является отличительной особенностью техники Гунби. Кропотливое многократное нанесение тонких слоев краски придает работам эффект тонкого свечения и богатых переходов тона и цвета.

В экспозиции представлены работы китайских художников Ту Чжуня, Ли Чжэ, Гун Сюэцина, Чжоу Бин и Лу Шуанси, а также российских художников в стилях Гунби, Се-И и Могуфа.

Также на выставке можно увидеть работы, написанные в технике Могуфа, или бесконтурного Гунби; картины, выполненные в жанре «горы-воды» в смешанной технике; шелковые веера и расписанный вручную фарфор.

Выставка открыта с 16 сентября по 14 октября, сообщается на сайте музея.

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