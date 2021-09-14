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Профессор РАН Мажуга: Российские ученые создали уникальный материал для изучения темной материи

Павел Гриднев

Общество
Профессор РАН Мажуга: Российские ученые создали уникальный материал для изучения темной материи
Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга рассказал об участии российских специалистов в международном исследовательском проекте DarkSide-20K. В его рамках планируется провести эксперимент, который поможет выявить частицы темной материи.

— Для изучения темной материи нужна камера с высокочувствительными детекторами, которые и должны фиксировать частицы данного вещества. Материал же для стенок этой экспериментальной камеры разработали специалисты из Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, — рассказал Мажуга.

Ученые создали композитный материал на основе органического стекла с чрезвычайно низким уровнем радиоактивности мэто особенно значимо для чистоты эксперимента, полагает Мажуга. Содержание радиоактивных урана и тория в этом материале в 10 тыс. раз меньше, чем в обычной питьевой воде. Исследование состава темной материи может привести к открытию множества новых химических элементов и новых источников энергии, добавил профессор РАН.

Эксперт по делам молодежи Михаил Пономарев считает, что участие в молодых российских специалистов в международных исследовательских проектах важно не только для развития науки, но и для обмена опытом иностранными коллегами.

Специалист ООО «Оптик Вижн» Михаил Мишарин назвал фундаментальные исследования основным источником инноваций.

— Первоначальные цели, которые ставятся в начале таких крупных проектов, как DarkSide-20K, могут сильно расходиться с конечными результатами. Но такие исследования, тем более в сфере космоса, — всегда движение вперед, — заметил Мишарин.

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