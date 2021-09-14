Скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

Юрий Набатов / Фотохроника ТАСС

Умер Юрий Седых — двукратный олимпийский чемпион по метанию молота и обладатель мирового рекорда. Ему было 67 лет. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщил первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергей Бубка.

— Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит, — написал он в своем Twitter.

В пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики сообщили, что у экс-спортсмена во вторник утром произошел сердечный приступ.

Юрий Седых стал олимпийским чемпионом в 1976 и 1980 году, а в 1988-м получил серебряную медаль. Также он три раза выигрывал чемпионат Европы. Ему принадлежит мировой рекорд в метании молота — в 1986 году снаряд пролетел расстояние в 86,74 сотых метра. До сих пор ни один спортсмен не смог превзойти этот результат.