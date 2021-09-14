Телеведущий Евгений Попов: собственнику могут предъявить иск о возвращении Нарышкинской усадьбы

Фото: Роза Абрамова

Представители инициативной группы по спасению достояния Нарышкиных проверили ход строительных работ в усадьбе в Филевском парке. Вместе с руководителем департамента культурного наследия Алексеем Емельяновым уточнили ситуацию с началом реставрационных работ в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

Ситуация с ремонтом усадьбы по-прежнему удручающая. Как отметили общественники, после инспектирования складывается впечатление, что здание просто стоит «в лесах», и никакие ремонтные работы не проводятся. Это может привести к потере памятника истории ХVII века. Несмотря на то, что судебными органами были вынесены предупреждения и установлены конкретные сроки для приведения здания в надлежащее состояние, собственник не торопится с выполнением обязательств. Алексей Емельянов напомнил, что к 25 сентября должны быть выполнены определенные виды работ. В противном случае Департамент культурного наследия подаст иск о лишении собственников права владеть объектом и поставит вопрос о передаче его городу.

Такой подход поддерживает и ведущий телепрограммы «60 минут» Евгений Попов, который в начале года по просьбе жителей присоединился к инициативной группе в качестве известного журналиста.

— Неоднократно заявлял, что исторические памятники не должны уходить в частные руки. Это наше общее достояние, и оно должно принадлежать всем москвичам. У отдельных владельцев не должно возникать желание превратить объект в инструмент личного обогащения или даже уничтожить для последующей застройки территории, — подчеркнул Попов.

Еще один памятник из культурного наследия Нарышкиных — Храм Покрова в Филях — в ожидании восстановления: правительство Москвы выделило на эти цели 360 млн рублей. Алексей Емельянов передал настоятелю Храма официальное разрешение на проведение реставрации.

— В самое ближайшее время будут начаты непосредственно реставрационные работы. В ближайшее воскресенье, 19 сентября, мы проведем молебен, после которого подрядчик непосредственно приступит к исполнению своих обязанностей. Начинается новый этап жизни нашего храма, — поделился иеромонах Александр Зарубин.

Евгений Попов считает реконструкцию храма одним из самых значимых событий жизни Западного округа и Москвы в целом.

— Много сил было отдано, чтобы решить этот вопрос. Для того, чтобы надежда вернуть городу один из его символов обрела реальные очертания, собрано более 2 тыс. подписей горожан, направлены коллективные обращения в органы власти. Сейчас уже можно сказать, что жители добились своей цели. Уверен, что эта история может стать мотивирующим примером, — сказал он.

Власти Москвы придают большое значение вопросам исторической преемственности. Сегодня в столице комплексно отреставрировано каждое 5-ое историческое здание.