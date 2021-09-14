Тимофей Баженов: Микрофинансовой отрасли экономики требуется жесткий контроль со стороны государства

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Лидер общественного движения Тимофей Баженов считает кибермошенничеством новую практику микрофинансовых структур. Некоторые из них переводят деньги на банковские счета граждан без их согласия, а впоследствии требуют возврата средств с огромными процентами. В связи с этими случаями Баженов потребовал ужесточить государственное регулирование деятельности микрофинансовых организаций. Тележурналист предлагает снизить максимальный процент по ссудам и ввести тотальный контроль за сохранностью личных данных клиентов микрофинансовых структур.

― Сегодня некоторые микрофинансовые организации пробуют новые схемы привлечения клиентов, не всегда законные. Они перечисляют средства на счета людей без их ведома, а потом требуют вернуть их обратно, но уже с процентами. Регулярно на рынке микрокредитов возникают организации, действующие без лицензии регулятора — Центрального Банка России. Кроме того, ряд экспертов называет микрофинансовые организации источниками слива личных данных клиентов. Становится очевидно, что микрофинансовой отрасли экономики требуются жесткий контроль со стороны государства и дополнительные ограничения деятельности по работе с персональными данными. А также возможный пересмотр максимального годового процента по кредитам в сторону значительного уменьшения, ― рассказал Тимофей Баженов.

Российское законодательство установило максимальную процентную ставку для микрофинансистов: не более одного процента в день. Однако зафиксированы случаи, когда «банкиры» в нарушение правил требуют до трех процентов от суммы микрокредита в день. Тимофей Баженов высказал опасение, что при перечислении денежных средств без согласия гражданина и заключения договора может применяться незаконная ставка. В этом случае ничего не подозревающий человек за короткое время может оказаться в долговой яме и столкнуться с коллекторами.

Тележурналист уверен, что для борьбы с беспределом микрофинансистов требуются такие же бескомпромиссные и жесткие способы, как и с кибермошенниками. До тех же пор, пока в российских законах есть брешь, позволяющая микрофинансовым организациям творить произвол, россиянам надлежит проявлять бдительность и быть крайне осторожными при обращении за микрозаймами.

Тимофей Баженов рекомендует поставить в известность свой банк (если на счет поступили деньги из неизвестного источника), написав заявление в офисе финансового учреждения, и потребовать предоставления реквизитов организации или физлица, от которого пришли средства. В случае если они поступили из микрофинансовой организации, требуется незамедлительно пожаловаться в ЦБ на то, что вы не обращались за микрозаймом и не заключали с этой целью договор с соответствующей структурой. Лишь в этом случае появится возможность доказать, что деньги попали на банковский счет незаконно, и платить проценты будет не нужно. Разумеется, использовать эти денежные средства нельзя.

По сведениям, которые недавно распространил Центробанк нашей страны, в нынешнем году побит рекорд по выдаче кредитов. На начало июля совокупный долг физлиц перед банками составил почти 24 триллиона рублей. Объем микрозаймов также показал существенный рост. Их общая сумма, по данным саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие», возросла в первом полугодии 2021 года на треть, по сравнению со вторым полугодием минувшего года, и достигла 200 миллиардов рублей.

Общественный активист, инженер Антон Тарасов считает нужным последовательно ограничивать деятельность микрофинансовых организаций. Он опасается, что от деятельности тесно связанных с микрофинансами коллекторов могут пострадать и вполне добросовестные клиенты.