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Финляндия расширит выдачу виз россиянам без гарантий въезда в страну

Иван Юминов

Общество
Финляндия расширит выдачу виз россиянам без гарантий въезда в страну
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Финляндия откроет с 1 октября выдачу виз для россиян, отправляющихся в деловую поездку, а также для обладателей просроченных мультивиз. Об этом сообщил директор департамента консульских услуг МИД страны Паси Туоминен во вторник, 14 сентября.

— Нами было принято решение, что мы расширим прием визовых заявлений в наших визовых центрах в России начиная с 1 октября. Визовые центры начнут принимать визовые заявления от двух новых групп заявителей, — рассказал он.

Истекшая многократная шенгенская виза при этом должна быть выдана Финляндией на срок не менее двух лет, подчеркнул дипломат. Заявления, по его словам, будут приниматься от всех лиц, а прием будет осуществляться по предварительной записи.

Данное расширение не меняет ограничений, действующих на въезд в страну, добавил Туоминен. Снятие ограничений внутри страны будет реализовано после достижения доли в 80 процентов вакцинированного от коронавируса населения.

Обладателей истекших виз, по оценкам экспертов, может быть до 500 тысяч человек, уточнил чиновник. Из России в Финляндию можно попасть членам семей местных граждан и постоянно проживающим в стране людям.

Также в списке разрешенных категорий есть дипломаты, держатели служебного паспорта, обладатели вида на жительство и студенты финских учебных заведений. При этом туристические поездки в страну пока невозможны, отмечает ТАСС.

13 сентября в оперштабе сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Ираком, Кенией, Испанией и Словакией с 21 сентября. Также с этой даты возобновляются полеты в Египет и Турцию из аэропортов Мурманска, Читы, Магадана и Пскова.

Самолеты из Москвы в Багдад будут летать с частотой два рейса в неделю, в Мадрид и Барселону — с частотой четыре рейса в неделю. Также по два рейса в неделю на каждом маршруте будет из Москвы в Малагу и Аликанте.

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