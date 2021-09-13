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Россия возобновит авиасообщение с Испанией и Кенией с 21 сентября

Иван Юминов

Общество
Россия возобновит авиасообщение с Испанией и Кенией с 21 сентября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия возобновляет авиасообщение с Ираком, Кенией, Испанией и Словакией с 21 сентября. Об этом сообщили в оперштабе в понедельник, 13 сентября.

— Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября, — говорится в сообщении.

Также с этой даты возобновляются полеты в Египет и Турцию из аэропортов Мурманска, Читы, Магадана и Пскова. Самолеты из Москвы в Багдад будут летать с частотой два рейса в неделю, в Мадрид и Барселону — с частотой четыре рейса в неделю.

Также по два рейса в неделю на каждом маршруте будет из Москвы в Малагу и Аликанте. В Найроби из российской столицы будут курсировать два рейса в неделю, а в Братиславу — четыре рейса, отмечается в Telegram-канале правительства России.

9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Для граждан России, возвращающихся в страну, срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирус продлен до четырех дней. До этого россияне должны были сдавать тесты на COVID-19 в течение трех дней.

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