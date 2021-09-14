Меморандум об открытии представительства Таджикистана подписали в Москве

Фото: Пресс-служба Совфеда

Меморандум об открытии представительства Республики Таджикистан и сотрудничестве подписали столичный многофункциональный миграционный центр (ММЦ) и Министерство труда. Об этом во вторник, 14 сентября, рассказал руководитель московского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По его словам, такие меры позволят помогать работодателям в подборе трудовых мигрантов из республики. Отмечается, что правительство Москвы тщательно контролирует порядок трудовой миграции и организацию въезда в страну граждан Таджикистана и других стран-соседей. Такие концепции по упорядочиванию утвердил президент России.

— На граждан Таджикистана приходится около 40 процентов выдаваемых Москвой патентов на осуществление трудовой деятельности. В основном они заняты на стройке и в ЖКХ. Открывая представительство ММЦ в Таджикистане, мы продолжаем создавать эффективные механизмы, направленные на легализацию потоков трудовой миграции в Москву и улучшение взаимодействия с иностранными специалистами, — заявил Кирилл Пуртов.

Представительство Таджикистана в Москве будет заниматься распространением информации о вакансиях в городе и квалификации трудовых мигрантов, консультированием, оформлением документов, контролированием въезда и организацией профессиональных навыков, заключил руководитель департамента.

В понедельник, 13 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что около 200 тысяч рабочих-мигрантов не хватает на стройках столицы. Это приводит к росту стоимости предоставляемых мигрантами услуг.