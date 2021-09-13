Владимир Ефимов заявил, что Москве не хватает 200 тысяч рабочих-мигрантов

Фото: Пресс-служба

Около 200 тысяч рабочих-мигрантов не хватает на стройках столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москве не хватает порядка 200 тысяч рабочих-мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться. Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг, — отметил он, отвечая на вопрос об актуальности проблемы нехватки рабочих-мигрантов на городских стройках.

Ефимов добавил, что в допандемийный период на протяжении нескольких лет цены на жилье в Москве почти не поднимались. А на фоне коронавируса стоимость жилья увеличилась.

По словам заммэра Москвы, в ближайшее время рост цен на недвижимость должен остановиться, так как для столицы фактически закончилась льготная программа ипотечного кредитования. Также есть лимит покупательной способности, по его исчерпании наступает период стагнации, пояснил Ефимов, передает издание «Известия».

Более тысячи нежилых объектов купили у города с начала года. За восемь месяцев 2021 года у столицы купили 1014 нежилых помещений. Это уже на 11 процентов больше, чем в прошлом году (898), и почти в два раза больше, чем в 2019-м (522).