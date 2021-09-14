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Главный гастроэнтеролог РФ рассказал, как избежать заражения фруктов в магазине

Юлия Евграфова

Сюжеты: 

ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Главный гастроэнтеролог РФ рассказал, как избежать заражения фруктов в магазине
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Инфицирование кишечной палочкой нередко происходит после посещения продуктовых магазинов. Чтобы минимизировать риск заражения, россиянам стоит тщательно мыть овощи и фрукты. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный гастроэнтеролог Минздрава РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН Владимир Ивашкин.

Также, по его словам, могла бы помочь упаковка продуктов, которые располагаются на прилавках в открытом доступе.

— Конечно, упаковка защитит не только от кишечных инфекций, она защищает и от химических, физических воздействий. Наверное, упаковка из натуральных материалов, не из пластика, лучше бы защищала. Точных данных нет, но, исходя из опыта, можно говорить: чем больше защищен продукт от всевозможных внешних воздействий, тем меньше вероятность инфицирования, — сказал гастроэнтеролог.

Собеседник «ВМ» уточнил, что он не может давать подобных рекомендаций магазинам, так как не является «специалистом по продажам». По его словам, для покупателей, действительно, некоторые продукты выглядят привлекательнее без упаковки. Поэтому в данной ситуации требуется «многостороннее рассмотрение», заключил врач.

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