Сергей Собянин решил вдвое увеличить размер матпомощи ветеранам к 80-летию битвы под Москвой

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр столицы Сергей Собянин принял решение увеличить в два раза размер материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) в честь 80-й годовщины битвы под Москвой. Соответствующее распоряжение глава города подписал во вторник, 14 сентября.

Теперь размер единовременной выплаты составит 40 тысяч рублей. Ее получат четыре тысячи человек.

Материальная помощь предусмотрена для инвалидов, участников ВОВ, обороны Москвы, строительства оборонительных рубежей в области, работников предприятий, военнослужащих, учащихся железнодорожных и ремесленных образовательных учреждений, школ фабрично-заводского обучения и трудившихся в столице в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В пятницу, 10 сентября, на официальном сайте Кремля опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» двенадцати населенным пунктам. Такое звание города получили за вклад их жителей в победу в Великой Отечественной войне, «обеспечение бесперебойного производства», за «трудовой героизм и самоотверженность» населения.