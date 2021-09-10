Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 городам России

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» двенадцати населенным пунктам. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля в пятницу, 10 сентября.

Указанное звание города получили за вклад их жителей в победу в Великой Отечественной войне, «обеспечение бесперебойного производства», за «трудовой героизм и самоотверженность» населения.

Звание «Город трудовой доблести» присвоено Алдану, Бологому, Воркуте, Дзержинску, Кемерово, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступино, Сызрани и Чите.

О намерении присвоить почетное звание еще двенадцати городам Путин сообщил 9 сентября. Он также пообещал пополнять данный список, так как почти каждая семья и населенный пункт в России внесли вклад в Великую Победу.

3 сентября мэр Москвы Сергей Собянин вручил памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву» ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину. В 2021 году исполнится 80 лет с начала битвы за Москву. В честь знакового события власти города весной учредили соответствующий нагрудный знак. По словам главы города, всего знаком будут награждены более 1100 ветеранов. Также к годовщине битвы власти столицы выплатят ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.