ЦИК будет показывать явку на выборы в Госдуму в онлайн-режиме

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России будет транслировать явку на выборы в Госдуму в онлайн-режиме. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова во вторник, 14 сентября.

— Идет (информация — прим. «ВМ») в онлайн-режиме на всю страну — какая явка. И в онлайн-режиме каждый человек может наблюдать, — рассказала она.

Также в ЦИК в дни выборов запустят информационный центр, где будет организована онлайн-трансляция данных о явке избирателей, приводит слова Памфиловой РИА Новости.

16 августа ЦИК утвердил порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму. Первые три номера по результатам жеребьевки получили КПРФ, партия «Зеленые», а также ЛДПР.

Фракция «Новые люди» оказалась на четвертом месте, пятерку замыкает «Единая Россия». Места с шестого по десятое в бюллетене заняли партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», «Партия Роста», «Российская партия свободы и справедливости», а также «Коммунисты России».

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября.