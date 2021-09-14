Врач заявил о смертельной опасности снотворных для переболевших ковидом

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Людям, которые во время заболевания коронавирусом или после лечения испытывают проблемы со сном, ни в коем случае нельзя принимать снотворные препараты. Может не только усугубиться дыхательная недостаточность, но и наступить смерть. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал сомнолог, руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин.

По его словам, пациенты во время болезни и при постковидном синдроме могут сталкиваться с бессонницей, ночными кошмарами и другими нарушениями сна. Все расстройства поддаются лечению, главное — не решать проблему самостоятельно, а обращаться к врачам.

— Эта проблема не решается снотворными препаратами. Ни в коем случае! Потому что лицам с дыхательной недостаточностью, которая усугубляется при ковиде, снотворные противопоказаны. Они могут усугубить болезнь и даже привести к летальному исходу, — сказал Калинкин.

Также он отметил, что всего на сегодняшний день описано более 80 видов нарушений сна человека. Они возникают по различным причинам, выявлять которые должен врач.