Сергей Собянин поддержал проект установки памятника Галине Вишневской на Остоженке

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Остоженка, 25 Карта всех событий

Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ имени М. Л. Ростроповича получит грант в размере 15 миллионов рублей от правительства Москвы на установку памятника народной артистке СССР Галине Вишневской. Такое постановление во вторник, 14 сентября, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Монумент встроят в главный фасад здания Центра оперного пения Галины Вишневской на улице Остоженке. Автором памятника выступит народный художник России Александр Рукавишников.

Согласно проекту, высота мемориала составит почти семь метров. Легендарную оперную певицу изобразят в полный рост. Работа будет выполнена в смешанной технике: из мрамора, бронзы и гранита.

Торжественное открытие памятника назначили на 27 марта 2022 года. В этот день будет праздноваться 95-летие со дня рождения супруга певицы — виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что инвестором проекта станет региональный Фонд культурных и гуманитарных программ имени М. Л. Ростроповича. Грант от столицы покроет 50 процентов общих затрат на создание памятника.

В субботу, 11 сентября, президент РФ Владимир Путин прибыл в Псковскую область, где прошла церемония открытия памятника Александру Невскому. Мероприятие также посетили помощник президента Владимир Мединский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).