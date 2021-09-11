Путин открыл мемориал Александру Невскому на Чудском озере

Фото: Сайт президента России / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Псковскую область, где прошла церемония открытия памятника Александру Невскому.

На мероприятии, которое состоялось в субботу, 11 сентября, также присутствовали помощник президента Владимир Мединский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Мемориального комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» расположен на берегу Чудского озера. Его возведение приурочено к 800-летию со дня рождения князя.

— Основа сооружения представляет собой 50-тонную скульптурную композицию, состоящую из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Тыльная часть состоит из мозаичного фриза, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

После завершения церемонии Владимир Путин осмотрел часовню, возведенную во имя Александра Невского. Также президент пообщался с представителями движения «Волонтеры культуры» и организации «Российские студенческие отряды».

В субботу, 11 сентября, Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города во время выступления в парке «Зарядье». Он отметил, что этот торжественный праздник объединяет миллионы россиян по всей стране.

При этом президент РФ подчеркнул особенные заслуги мэра столицы Сергея Собянина. Лидер государства отметил его «не всегда популярные, но вынужденные решения» во время пандемии коронавирусной инфекции.