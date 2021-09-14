Сергей Собянин увеличил максимальные габариты и сроки аренды для каршеринга

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Правительство Москвы приняло решение изменить несколько требований для предоставления услуг каршеринга с целью повышения его популярность и уровня комфорта. Соответствующее постановление во вторник, 14 сентября, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города одобрил увеличение максимально допустимых габаритов автомобиля каршеринга. Теперь длина транспортного средства не должна превышать 495 сантиметров, а ширина — 200. Эти нововведения расширят модельный ряд и станут мотивацией для москвичей отказаться от покупки собственной машины.

При этом увеличен срок аренды автомобиля до семи календарный дней. До этого арендовать машину можно было лишь на сутки. Такое изменение повысит популярность каршеринга в выходные и праздничные дни, считает правительство города.

Также было принято решение увеличить экологический класс каршеринга, за счет чего в будущем сократится объем опасных выбросов в окружающую среду. К тому же столичные власти потребовали от операторов каршеринга интеграцию в приложение «Мобильный транспорт» с функциями бронирования и оплаты аренды.

Помимо этого, правительство города решило выдавать льготные парковочные разрешения в электронном виде. Это нововведение упростит процедуру и снизит оборот бумажных документов.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что подобные меры нацелены на увеличение популярности сервиса каршеринга и сокращение числа личных автомобилей в городе.

Во вторник, 14 сентября, в Государственную думу РФ был внесен законопроект об отмене обязательного технического осмотра (ТО) личных автомобилей. Отмечается, что ТО станет добровольным.