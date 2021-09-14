Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесен в Госдуму

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене обязательного технического осмотра (ТО) личных автомобилей. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает пресс-служба правящей партии.

Отмечается, что по предложенному закону ТО станет добровольным. Обязательным он останется только при смене владельца транспорта и если он старше четырех лет.

В пояснительной записке к предложению утверждается, что вероятность попадания в ДТП автомобилей с техническими неисправностями, но имеющих полис ОСАГО, очень низкая.

— Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении (Россия является ее участницей) предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепов к ним, — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого сообщалось, что правительство Российской Федерации поддержит инициативу об отмене обязательного технического осмотра автомобилей. Комиссия по безопасности дорожного движения уже одобрила соответствующую идею.

18 августа в Банке России сообщили, что для покупки полиса ОСАГО с 29 августа не потребуется наличие документа, подтверждающего сделанный техосмотр. Отмечается, что это повысит доступность полиса ОСАГО и упростит заключение договора о страховании автомобиля. Более того, теперь владельцы смогут дистанционно расторгнуть договор или изменить его. При этом им вернется часть страховой премии.